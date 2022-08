Nba, l'omaggio da brividi dei Los Angeles Lakers a Bill Russell

13-08-2022 11:14

Fonte: The Boston Globe via Getty Images

I Los Angeles Lakers rendono omaggio a Bill Russell, icona dei Boston Celtics. Sul parquet della Crypto Arena è infatti comparso un trifoglio con il 6: simbolo e numero della leggenda Nba morta, il 31 luglio, all’età di 88 anni.

Quella dei Lakers – eterni rivali dei Celtics – è solo l’ultimo omaggio. Nelle scorse ore la National Basketball Association ha ritirato per sempre la maglia numero 6. Un omaggio senza precedenti quello riservato all’11 volte vincitore dell’anello. La divisa non sarà più disponibile per tutte e 30 le squadre della lega. Anche se chi come LeBron James vestiva già il numero 6 potrà continuare a indossarlo, mentre per tutti gli altri non sarà più possibile.

Inoltre, sulla spalla destra di ogni canotta Nba, nella prossima stagione, sarà presente un logo con il trifoglio e il numero 6 effigiato sarà visibile su ogni campo del campionato. Per i Boston Celtics, unica squadra in cui Russell ha giocato in carriera e che già nel 1972 aveva ritirato il 6, ci sarà una dedica ulteriore. I 17 volte campioni Nba avranno un richiamo speciale sulle loro uniformi che, però, deve ancora essere svelato.