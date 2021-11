NBA, Los Angeles Lakers: l'infortunio di LeBron James è più lungo del previsto

08-11-2021 12:51

Riuscirà la squadra di Los Angeles a resistere così a lungo senza di lui?

L’inizio della NBA non è stata così esaltante per i Lakers: i risultati parlano chiaro e peggiorano quando LeBron non è in campo. Gli infortuni di James sono un problema e anche l’ultimo inizia a preoccupare non poco lo staff medico della squadra di Los Angeles.

La comunicazione iniziale è arrivata da coach Frank Vogel, che non ha posto una data di rientro, ma ha specificato che il recupero dallo strappo addominale richiede “almeno una settimana di riposo”. Il problema è che potrebbe in realtà volerci molto di più, come ha insegnato il problema all’inguine che tenne fuori LeBron per oltre 40 giorni nella stagione 2018-19.

Quanto ci vorrà quindi per rivedere LeBron James in campo? Dalle quattro alle otto settimane, non di meno. Un mese di stop quindi, come minimo. James difficilmente tornerà in campo prima di qualche settimana: “Soprattutto tenendo conto del modo in cui gioca, è difficile pensare che possa essere in campo in meno di un mese. Ha una fisicità diversa da quella degli altri e questo genere di infortuni possono diventare devastanti: nel caso in cui tornasse in campo troppo presto e se si facesse male di nuovo sarebbe un vero e proprio disastro” queste le parole dell’ex trainer Lakers Tim DiFrancesco.

E se per caso, LeBron dovesse tornare in campo soltanto a gennaio? Cosa succederebbe ai Lakers nel frattempo? In quattro partite senza di lui il record è 1-3, con un Westbrook condizionante (in negativo) a guidare le danze. Stringere i denti e guardare avanti, questa la ricetta più immediata per la franchigia gialloviola che comunque faticherà senza uno dei suoi top players.

