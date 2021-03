NBA: mega rimonta dei Clippers su Atlanta, Houston torna a vincere

Strepitosa rimonta dei Los Angeles Clippers in una delle partite di NBA disputate nella notte italiana. Sotto di 22 punti nel terzo quarto, la squadra californiana ribalta clamorosamente gli Atlanta Hawks e centra un incredibile successo. Per Gallinari solo 6 punti: l’Azzurro, che non brilla, non è sceso in campo nell’ultimo quarto a causa di una contusione a un ginocchio. Utah passa a Chicago, torna a vincere Houston dopo 20 ko di fila: superati i Toronto Raptors anche grazie alla tripla doppia di John Wall.

L.A. CLIPPERS-ATLANTA HAWKS 119-110

HOUSTON ROCKETS-TORONTO RAPTORS 117-99

CHICAGO BULLS-UTAH JAZZ 95-120

MEMPHIS GRIZZLIES-BOSTON CELTICS 132-126 OT

MILWAUKEE BUCKS-INDIANA PACERS 140-113

SAN ANTONIO SPURS-CHARLOTTE HORNETS 97-100

MINNESOTA TIMBERWOLVES-OKLAHOMA CITY THUNDER 103-112

CLEVELAND CAVALIERS-SACRAMENTO KINGS 105-119

OMNISPORT | 23-03-2021 08:20