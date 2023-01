NBA: Memphis prima ad Ovest grazie a Morant

15-01-2023 08:05

Momento magico per Memphis. Trascinati dal solito Morant (23 punti e 10 assist), i Grizzlies si sbarazzano anche dei Pacers (130-112), infilando la nona vittoria di fila. Memphis è ora prima ad Ovest, con lo stesso record di Denver (29-13).

Un canestro di Embiid a cinque secondi dalla sirena, regala a Philadelphia la vittoria su Utah (118-117). Per Fontecchio, tre punti in otto minuti di gioco. Bene Boston che si impone su Charlotte (122-106). Sorride anche Miami che ha la meglio nella sfida con Milwaukee (111-95). Minnesota piega Cleveland (110-102) mentre Portland asfalta Dallas (136-119, solo 15 punti di un Doncic non in grande spolvero). Infine Atlanta vince il confronto con Toronto (114-103, 29 punti di Young).