NBA: Miami sbanca Boston in gara 1, super Butler

Gli Heat vincono in casa dei Celtics il primo atto della finale a Est grazie ai 35 punti della propria stella. 30 per Tatum.

18-05-2023 12:41

Subito un colpo di scena nella gara 1 della finale dell’Eastern Conference di questa stagione NBA. I Miami Heat hanno infatti vinto al TD Garden in casa dei Boston Celtics. 123-116 il punteggio finale in favore della franchigia della Florida trascinata come sempre nei playoff da un super Jimmy Butler, autore di 35 punti.

Anche altri cinque giocatori con più di 15 punti per Miami, tra cui i 20 di Bam Adebayo. Gli Heat hanno spinto tantissimo nel terzo quarto con ben 46 punti in quel periodo. Nulla da fare per Boston, nonostante i 30 di Jayson Tatum. 1-0 nella serie per gli ospiti, con i Celtics che dovranno per forza vincere gara 2, sempre in casa.