Nba. Milwaukee da dieci e lode, un'altra vittoria

Nella notte, i Bucks hanno ottenuto il decimo successo di fila battendo i Clippers in casa loro. Doppia doppia per Irving nella vittoria di Dallas a Sacramento

11-02-2023 08:58

Milwaukee non si ferma più. I Bucks, nel turno Nba, hanno vinto la decima partita consecutiva andando a prendersi il successo in casa dei Clippers (119-106). Ancora senza Doncic, Irving con una doppia doppia guida alla vittoria Dallas sul campo di Sacramento (122-114). Vittoria per i Grizzlies, con Morant che va vicino alla tripla doppia.

Nella East Conference, vincono Boston (41 i punti di Tatum), Philadelphia, Cleveland (strepitoso Evan Mobley, autore di 28 punti, 13 rimbalzi, 3 recuperi e 2 stoppate) e Miami, con il canestro decisivo a tre decimi dalla fine da parte di Jimmy Butler.