NBA: Milwaukee vince ancora, sorriso Brooklyn

01-11-2022 08:54

Altra vittoria per Milwaukee. I Bucks si sono sbarazzati anche dei Pistons (110-108) grazie ad una tripla nel finale di Holiday. Altra prova imponente di Antetokounmpo, autore di 31 punti. Milwaukee è ancora imbattuta: 6-0 l’attuale record dei Bucks.

Dopo quattro sconfitte consecutive, Brooklyn ritrova la vittoria: 116-109 ai danni di Indiana. Grande prestazione di Durant che firma ben 36 punti totali (28 punti per Irving). Ancora senza Fontecchio (fermato dal Covid), Utah si impone nella sfida con Memphis (121-105, 31 punti per Markkanen). Una prodezza di George regala la vittoria ai LA Clippers ai danni di Houston (95-93). Tutto facile per Toronto: 139-109 contro Atlanta.