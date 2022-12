NBA: Mitchell manda al tappeto i Lakers di James

07-12-2022 08:05

Solo tre le gare di regular season NBA disputate nella notte. Spettacolare vittoria di Cleveland ai danni dei Los Angeles Lakers (116-112 il finale). Protagonista assoluto del match è stato Mitchell, autore di ben 43 punti. I Cavs hanno il miglior record casalingo dell’intera lega: 11-1. Con Davis costretto a dare forfait per influenza (solo otto minuti in campo), James non è bastato a evitare la sconfitta ai gialloviola (21 punti e 17 rimbalzi).

Grazie ad un canestro nel finale di Finney Smith, Dallas ha avuto la meglio nel match con Denver (116-115 il finale). Da evidenziare l’ennesima tripla doppia di Doncic. Male Miami che perde con Detroit (116-96 il finale). Ottima prova di Bogdanovic (31 punti).