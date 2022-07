NBA, New Orleans pronta a firmare Zion Williamson per 231 milioni di dollari

01-07-2022 16:30

Zion Williamson è pronto ad accordarsi con i New Orleans Pelicans per un’estensione di cinque anni e 231 milioni di dollari. L’imminente accordo è stato riportato da Shams Charania di The Athletic nella giornata di oggi, secondo giorno free agent NBA.

Giovedì sono stati firmati i contratti di numerose stelle di prima grandezza, tra cui Nikola Jokic, Devin Booker e Ja Morant, a cui dovrebbe aggiungersi ora anche Williamson.

I Pelicans stanno costruendo una squadra giovane ed entusiasmante, che ha raggiunto i playoff nel 2021-22 e ha battuto anche i Phoenix Suns, testa di serie numero uno, in Gara 6 nonostante l’assenza per infortunio di Williamson.

Tuttavia, impegnare una somma così ingente per Williamson potrebbe anche essere un grande rischio per New Orleans, dato che l’ex prima scelta assoluta ha giocato solo 85 partite in tre stagioni nella NBA, anche se con una media di 25,7 punti e 7,0 rimbalzi a partita.

Williamson ha parlato del suo desiderio di impegnarsi a lungo termine con i Pelicans, ma Charania ha aggiunto che questo accordo dovrebbe includere delle pesanti condizioni, che però ancora non si conoscono, ma presumibilmente sono legati agli infortuni della superstar.