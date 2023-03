NBA; ottimo esordio di Durant con i Suns

KD mette a segno 23 punti nella vittoria di Phoenix su Charlotte (105-91).

02-03-2023 09:39

Buona la prima, si direbbe nel cinema. Durant ha bagnato il suo (atteso) esordio con la casacca dei Suns con una bella prestazione. L’ex stella dei Nets ha segnato 23 punti in 27′ di gioco con un eccellente 10/15 dal campo. Una prova notevole che, unita al contributo di Booker (37 punti), ha permesso a Phoenix di vincere il match con Charlotte (105-91 il finale).

Nel post match, decisamente soddisfatto per la sua prova, KD ha commentato così la sua “prima” in maglia Suns: “Penso di aver giocato bene, i miei compagni si sono impegnati tutti per farmi sentire a mio agio in campo. Ora non devo far altro che continuare a lavorare, e presto sentirò come normale indossare la maglia dei Phoenix Suns”, le sue parole riportate da ESPN.