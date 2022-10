04-10-2022 10:21

Nella notte italiana, Paolo Banchero ha fatto il suo esordio in preseason in un’amichevole dei suoi Magic.

L’azzurro classe 2002 è sceso in campo vestendo la maglia di Orlando contro i Memphis Grizzlies e perdendo per 109-97. Subito protagonista e anche decisivo per le sorti del match, il rientrante Ja Morant, autore di 22 punti in 22 minuti.

L’italiano invece alla sua prima in assoluto ha terminato la partita con 8 punti, 2 rimbalzi, 1 assist e 1 stoppata in 24′. Una prestazione al di sotto di quanto ci si potesse aspettare, ma che comunque è sicuramente servita per avere un primo vero assaggio del livello dell’NBA.