26-12-2021 12:26

Tegola per i Los Angeles Clippers che dovranno fare a meno, almeno per un mese, di Paul George. Il giocatore per un problema al gomito dovrà infatti fermarsi per più tempo del previsto.

Dagli ultimi esami è stato evidenziato un interessamento dei legamenti del gomito destro. Prima di 30 giorni e di ulteriori esami sarà difficile vedere George nuovamente in campo.

OMNISPORT