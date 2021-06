Nba, pessima notizia per Chris Paul e i Suns

I Phoenix Suns, guidati da un ringiovanito Chris Paul, hanno raggiunto la finale di Conference battendo i Nuggets 4-0 e adesso stanno aspettando la vincitrice di Clippers-Jazz, al momento sul 2-2 nella serie.

Dopo l’ultima vittoria, Chris Paul si è sfogato nel post gara: “Un paio di anni fa, mi stavano facendo fuori. Ma non potete farlo con me. Sono felice per Monty Williams: essere qui e fare questo viaggio Playoff con lui è bello, i frutti del suo lavoro lo stanno ripagando. Quando la serie finisce ed usciamo dal campo, mi piace spendere del tempo con lui”.

Il play dei Suns è carico e motivato e adesso vuole vincere il suo primo titolo in Nba. Ma proprio oggi è arrivata la doccia fredda per Chris Paul: il veterano di 36 anni è stato inserito all’interno del protocollo anti-Covid stabilito dalla lega e dovrà fermarsi a tempo indeterminato.

L’unica speranza per Paul e i Suns è riposta nella serie tra i Clippers e i Jazz. Il play farà sicuramente il tifo per una gara 7 in modo da esserci nella finale di Conference. Sarebbe una beffa clamorosa l’assenza di Paul nel primo match della finale a ovest, soprattutto dopo il rendimento che ha mostrato sul parquet recentemente.

OMNISPORT | 16-06-2021 15:41