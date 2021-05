NBA: Phoenix stende anche Utah, doloroso ko Lakers

Hanno dominato la Western Conference in questa difficile, anomala regular season di NBA, per poi ritrovarsi a Phoenix per una sfida al vertice. E lo scontro tra Suns e Jazz ha premiato i primi, che forti di un Booker da 31 punti hanno raggiunto il record di Utah di 45 vittorie a fronte di 18 sconfitte.

Doloroso il ko dei Lakers, sconfitti da una Sacramento che pure appare al momento fuori da tutto e invece accorcia la classifica in zona playoff a ovest. In affanno gli Spurs, sconfitti all’overtime da Boston, a est Brooklyn si fa sorprendere da Portland e vede riavvicinarsi i Sixers, capaci di imporsi in casa contro Atlanta.

I risultati della notte:

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings 106-110

Phoenix Suns-Utah Jazz 121-100

Boston Celtics-San Antonio Spurs 143-140 dts

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks 98-108

Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers 109-128

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks 126-104

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards 93-122

Memphis Grizzlies-Orlando Magic 92-75

