NBA, Portland batte Utah con 60 punti di Lillard

26-01-2023 08:12

Una prova leggendaria. Nella sfida vinta da Portland ai danni di Utah (134-124), Lillard ha messo a referto la bellezza di 60 punti (21/29 al tiro). Per l’All Star di Portland si tratta della quarta volta che raggiunge quota 60 punti in carriera. Purtroppo Fontecchio ha potuto ammirare Lillard solo dalla panchina (un minuto scarso in campo per l’azzurro).

Nella notte, da registrare anche la vittoria dei Los Angeles Lakers ai danni di San Antonio (113-104 il finale, 20 punti di James e 21 del rientrante Davis). Bene anche Golden State che, grazie a 34 punti di Curry, ha la meglio nella sfida con Memphis (122-120). Ci sono ben 23 punti dell’italoamericano Banchero nel successo di Orlando nel match con Indiana (126-120). Infine, con 33 punti e 14 rimbalzi di Antetokounmpo, Milwaukee si è sbarazzata di Denver (107-99).