NBA Preseason: nove le partite nella notte

I Brooklyn Nets vincono la prima partita di preseason NBA, battendo i Los Angeles Lakers 123-97 allo Staples Center.

Un match senza troppo valore poiché entrambe le compagini non potevano vantare la presenza di alcuna stella, eccezion fatta per Anthony Davis il quale ha deciso di scendere in campo con i californiani per ritrovare la condizione. I Nets sono stati in vantaggio per tutta la partita, ma il distacco netto è arrivato specialmente nell’ultimo quarto.

Questa notte la prestagione NBA, vedrà in scena nove partite. Questa la programmazione:

01:00 – Toronto Raptors vs Philadelphia 76ers

01:30 – Boston Celtics vs Orlando Magic

01:30 – Miami Heat vs Atlanta Hawks

02:00 – Minnesota Timberwolves vs New Orleans Pelicans

02:00 – Oklahoma City Thunder vs Charlotte Hornets

02:30 – San Antonio Spurs vs Utah Jazz

04:00 – Portland Trail Blazers vs Golden State Warriors

04:00 – Sacramento Kings vs Phoenix Suns

04:30 – Los Angeles Clippers vs Denver Nuggets

OMNISPORT | 04-10-2021 11:05