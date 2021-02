NBA, debutto da capo allenatore per Scariolo

Prima da head coach per Sergio Scariolo, allenatore italiano, dal 2018 assistente allenatore ai Toronto Raptors.

L’occasione si è verificata nella notte contro Houston: il coach Nick Nurse e cinque assistenti dei Raptors, oltre a Pascal Siakam, sono in quarantena a causa del protocollo di sicurezza sul Covid.

L’esordio è stato vincente visto che Toronto si è imposta per 122 a 111. L’italiano, è anche C.T della Spagna e proprio per questo non era stato a contatto con lo staff perché era in quarantena dopo essere rientrato negli States a seguito degli impegni con la Nazionale che ha preso parte alle qualificazioni per l’Europeo

OMNISPORT | 27-02-2021 11:54