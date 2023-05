NBA: riscatto Golden State in gara 2, LA Lakers al tappeto

Il duo Thompson-Curry trascina i Warriors al successo (127-100 il finale).

05-05-2023 08:05

Che fosse una serie speciale lo si sapeva già. Dopo aver perso gara 1, Golden State ha prontamente reagito. Il secondo atto della sfida con i LA Lakers (in palio l’accesso alle finali di Conference ad Ovest) ha sorriso ai Warriors che si sono imposti con un secco 127-100.

Monumentale prova del duo Thompson-Curry. Il primo ha chiuso la partita con 30 punti con uno stratosferico 8/11 al tiro da tre. Bene anche Curry: 20 punti ma ben 12 assist. In casa gialloviola, non ha brillato Davis (11 punti) e i 23 punti di James non sono stati sufficienti a tenere il passo di Golden State. Ora la serie si sposta a Los Angeles.