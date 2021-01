NBA, scatta protocollo Covid: rinviate tre partite dei Memphis Grizzlies

I Memphis Grizzlies si fermano. La NBA ha infatti annunciato che le prossime tre partite della franchigia del Tennessee saranno rinviate a data da destinarsi. Il motivo è la presenza di un sospetto caso di Coronavirus in squadra, quello di Jonas Valanciunas.

Lo stop per i Grizzlies inizierà nella notte tra venerdì e sabato, quando era in programma la sfida con i Portland Trail Blazers. La squadra dovrà trascorrere a Memphis una settimana di quarantena, quando l’intera squadra si dovrà sottoporre a nuovi test. Già la prima partita prevista tra Memphis e Portland era saltata per motivi sanitari.

OMNISPORT | 21-01-2021 21:49