NBA, Sergio Tavcar: "Doncic è un fenomeno totale"

27-09-2022 10:43

Lapidario come al suo solito Sergio Tavcar, uno dei principali commentatori di pallacanestro, sulle colonne del Messaggero Veneto: “Luka Doncic se continua così non va lontano! Deve cambiare nella testa e nel comportamento: per esempio avere 10 chili di meno ed essere sempre allenato al massimo. Se continua a non avere cura del suo corpo, non giocherà a lungo.. E’ un vero fenomeno, uno di quelli che nascono ogni 50 anni. Mi fa rabbia vederlo così”.

E Doncic è lo spunto per parlare dell’Europeo, di Slovenia e non solo: “La Slovenia ha sottovalutato la Polonia, poi c’è stato un cambio di gerarchia nello spogliatoio che non ha pagato. Prima comandava Goran Dragic, adesso Doncic e ne è uscito un gioco stucchevole in stile NBA. Per me è l’antipallacanestro.. Il movimento italiano? Facciamo tutto al contrario, si passa dal tetto alle fondamenta. Il bimbo che arriva in palestra si deve divertire, invece si pensa a costruire ‘campioncini. Non c’è spazio per insegnamenti tecnici e gli oratori: così mancano i fondamentali'”.