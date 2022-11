NBA, Shaquille O'Neal ricorda Kobe: "Avrei dovuto chiamarlo di più"

22-11-2022 12:14

In una commovente intervista a People, la leggenda dell’NBA Shaquille O’Neal parla del suo rapporto con Kobe Bryant, con il quale è stato in grado di conquistare ben tre anelli coi gialloviola del Los Angeles Lakers.

Nei primi anni 200, quando i due giocavano assieme, non si amavano molto, essendo due maschi Alfa in campo, ma le cose sono cambiate sia nel corso degli anni sia dalla tragica dipartita del Black Mamba per un incidente in elicottero.

O’Neal, grande ex giocatore della franchigia americana, ricorda così il suo compagna:

“A volte realizzo che non vedrò mai più Kobe, di persona, per il resto della mia vita. E penso che avrei dovuto chiamarlo di più, che avremmo dovuto sentirci più spesso. Invece io ho da fare, lui aveva da fare e allora lasci perdere dicendo: ‘Lo vedrò quando capita’, tanto c’è tempo. Pensavo ci saremmo visti al 50° anniversario dei Lakers, o che saremmo diventati vecchi assieme. E invece ora realizzo che non è così”.

Shaq poi chiude con un consiglio per tutti coloro che hanno qualcuno di speciale, che sia famiglia o amici:

“Chiamate al telefono vostra madre, vostro fratello, il vostro amico con cui vi divertivate al college. Perché poi potreste non poterlo fare mai più. E mai è un sacco di tempo”.

Al momento, dopo la conclusione della sua carriera in NBA, O’Neal è opinionista di punta per TNT.