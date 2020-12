Nba, Shawn Kemp: "Jordan bugiardo, siamo riusciti a fargli male"

Ancora una volta, il documentario ‘The Last Dance’ di Michael Jordan ha fatto storcere il naso a qualcuno. Shawn Kemp, ex stella dei Seattle Sonics, ha difeso il suo ex compagno Gary Payton, preso in giro da Air Mike: “Amo Michael Jordan, sono molto felice di aver potuto giocare contro di lui. Ma ho visto The Last Dance e devo dire che questo documentario è stato realizzato per Michael. Lui ha detto – riporta Nbareligion.com – che Gary non stava difendendo bene contro di lui… che cavolata! Gary lo stava limitando! Siamo riusciti in qualche modo a far del male a Michael Jordan. Ma lui è MJ. Non vorrà mai farti sapere come si sentiva in quel momento. È il giocatore che rispetto di più e sono felice per lui. L’ho detto prima e lo dirò di nuovo. Le persone spesso mi chiedono chi è il miglior giocatore della storia? Non posso darvi una risposta, ma posso dirvi una cosa: tutto ciò che Michael Jordan ha fatto in questa lega è stato vincere. Penso che se fossi stato nella sua stessa situazione mi sarebbe piaciuto ottenere il giusto rispetto. E penso che dovremmo dargli quel rispetto”.

George Karl, coach dei Sonics nel 1996, decise durante le finali di non far marcare più Michael Jordan da Gary Payton, scelta molto criticata da tanti tifosi: “Se Gary avesse difeso su MJ per tutte le Finals, penso che sarebbe stata una sfida più serrata. Ne sono sicuro. In difesa di George Karl, penso che Gary non fosse nelle migliori condizioni. Nate McMillan è stato uno dei nostri principali difensori e anche lui era infortunato. Penso che George si stesse chiedendo come avrebbe permesso a Gary di avere abbastanza energia per durare tutta la serie. George ha commesso il peggior errore possibile mettendo Detlef Schrempf in difesa su Jordan. È un grande difensore, lo adoro ma è stato un complicato per lui, perché Jordan aveva sete di vittoria. Però, e lo ripeto, Karl doveva gestire i nostri infortuni”.

OMNISPORT | 28-12-2020 14:31