NBA, solo guai per i Lakers: derby perso e Davis ko

Notte importante in NBA in chiave posizionamento playoff e lotta per i play in. Appuntamento con la qualificazione rinviato per Charlotte, che cede in casa contro Chicago, mentre a due anni di distanza dall’Anello conquistato nel 2019 Toronto è quasi fuori dai play off dopo la sconfitta interna contro Washington: Wizards trascinati da un Russell Westbrook immenso, giunto alla 180ª tripla doppia della sua carriera (13-17-17).

A proposito di Anello, crollano i campioni in carica: Lakers mai in partita nel derby contro i Clippers e per coach Vogel c’è anche la brutta notizia dell’infortunio di Anthony Davis, fermato in avvio da dolori alla schiena. Settima sconfitta nelle ultime nove gare per i gialloviola.

Torna a sperare Indiana che si aggiudica lo spareggio contro Atlanta, alla quale non bastano i 15 punti di Gallinari.

Golden State ha facilmente ragione dei Thunder e si riporta all’ottavo posto ad Ovest ai danni dei Grizzlies, rovinosamente caduti sul parquet dei Pistons. Chi invece i playoff ce li ha già in tasca sono i Nets, che però incappano nella quarta sconfitta consecutiva contro i Mavericks di un Luka Doncic da 24 punti, 10 rimbalzi e 8 assist.

I risultati della notte:

Charlotte Hornets-Chicago Bulls 99-120

Dallas Mavericks-Brooklyn Nets 113-109

Toronto Raptors-Washington Wizards 129-131

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies 111-97

Indiana Pacers-Atlanta Hawks 133-126

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder 118-97

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers 118-94

OMNISPORT | 07-05-2021 07:11