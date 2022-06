NBA, Spagnolo: "Il Draft? Qualcosa di incredibile"

25-06-2022 11:47

Non solo Paolo Banchero, scelta numero uno dell’NBA, ma anche Gabriele Procida (alla n°36) e poi la scelta n°50 al Draft NBA 2022, compiuta dai Minnesota Timberwolves, ovvero Matteo Spagnolo.

“Ero ottimista – ha detto a Sky Sport – perché durante la mia esperienza negli Stati Uniti avevo ricevuto diversi feedback positivi, però alla fine al Draft non si sa mai quello che può succedere… È stata una notizia incredibile”.

E poi: “Al momento infatti non sono sicuro di quello che farò: parlerò con Minnesota e capirò qual è la situazione ideale, tenendo in mente che l’obiettivo finale è quello di avere la carriera più lunga e migliore possibile. Con loro mi piacerebbe stabilire un programma per poter arrivare in NBA il più pronto possibile: mi piacerebbe avere un ottimo impatto quando deciderò di andare di là”.