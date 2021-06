NBA, Stone: “Al Draft vogliamo prendere una stella”

Annata da dimenticare. Stagione davvero pessima per Houston che ha voglia di riprogrammare il prossimo anno.

Dopo aver concluso la regular season con il peggior record di tutta la NBA, gli Houston Rockets avranno la possibilità di riscattarsi al Draft 2021. La franchigia texana potrà infatti scegliere come seconda, avendo così l’opportunità di pescare un giocatore chiave per la ricostruzione del roster.

“L’obiettivo è pescare una stella. Quando si prendono i giocatori giovani, in particolare si guarda al potenziale di diventare una stella. Non voglio usare la parola ‘ci aspettiamo’. Non voglio mettere questo tipo di pressione sul giocatore. Penso che potremmo trovare qualcuno di davvero, davvero talentuoso, se utilizzeremo la scelta. Abbiamo tre prime scelte, e ci aspettiamo di uscire dal Draft con un roster più talentuoso. Dobbiamo capire se andare al Draft è la cosa giusta, ma il risultato della Lottery è il migliore che potevamo avere.”

“Siamo emozionati. Siamo emozionati di poter andare al Draft, perché sentiamo di poterne uscire con una squadra migliore. Il modo più semplice di fare un errore è predeterminare cosa andremo a fare. Credo che il nostro approccio al Draft, o alla free agency, sia di guardare tutto quello che succede. Faremo tutto il lavoro necessario. Seguiremo tutti i giocatori del Draft e cercheremo di capire qual è il modo migliore per andare avanti.”

“Penso sia molto probabile che aggiungeremo almeno una scelta, probabilmente anche di più. Andremo ad aggiungere giocatori giovani che speriamo siano molto, molto talentuosi. Mi aspetto e credo che saremo una squadra divertente da veder crescere. Il nostro obiettivo è costruire qualcosa di duraturo.”

OMNISPORT | 23-06-2021 12:11