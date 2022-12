NBA, Super Banchero: 23 punti contro Toronto

10-12-2022 13:17

Buon momento degli Orlando Magic che ottengono la seconda vittoria consecutiva.

Dopo il successo all’overtime con i Clippers si impongono anche contro i Raptors all’Amway Center. Ai canadesi non basta un Siakam che mette a referto 36 punti, 9 rimbalzi e sette assist.

Ottima anche la prestazione di Paolo Banchero. L’azzurro, al centro in questi giorni della questione Nazionale con Pozzecco che l’ha incontrato, ha chiuso il match con 23 punti, 6 rimbalzi e 4 assist ma soprattutto con un ottimo 8/11 dal campo.

Un’altra buona prestazione per la prima scelta 2022 del draft NBA. Per lui su 20 partite, con anche qualche assenza per problemi fisici, sono 15 i match in cui è andato oltre quota 20.

L’italiano a fine match ha spiegato: “Direi che mi sento abbastanza tranquillo, i miei compagni si fidano di me e tutti ci fidiamo l’uno dell’altro in quei momenti. Ci siamo fidati di Markelle (Fultz) che ha preso quel tiro e di Franz (Wagner) che ha preso il rimbalzo e segnato. Stessa cosa in difesa, non avremmo dovuto cambiare, invece sono finito io su VanVleet e Markelle (Fultz) su Siakam. Ci fidiamo veramente tanto dei nostri compagni e io non ho paura di prendermi la responsabilità in quei momenti.”