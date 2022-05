NBA, Tatum fiducioso per Gara-7 contro Miami: "Sappiamo cosa c'è in gioco"

28-05-2022 11:00

Jayson Tatum è fiducioso che i Boston Celtics si riprenderanno contro i Miami Heat e conquisteranno un posto nelle finali NBA.

Venerdì Jimmy Butler ha regalato agli Heat una delle più belle prestazioni dei playoff, con una vittoria in trasferta per 111-103 che ha costretto la serie delle Eastern Conference Finals a gara 7, in parità sul 3-3.

Butler ha segnato un career-high nei playoff di 47 punti, ha raccolto nove rimbalzi e fornito otto assist, con 17 dei suoi punti arrivati nell’ultimo quarto.

Sebbene il momento sia favorevole agli Heat, che hanno il vantaggio di giocare in casa l’ultima partita della serie, Tatum crede che i Celtics possano fare un passo avanti.

Alla domanda su quale fosse il suo livello di fiducia in vista di gara 7, Tatum ha risposto: “Su una scala da 1 a 10, 10. Non dovrebbe essere inferiore a questo, giusto? È l’ultima partita. Si tratta di questo.

Su una scala da 1 a 10, il mio livello di fiducia in me stesso e nel gruppo è 10″.

“Non è un segreto che si tratta di gara 7. Un viaggio alle finali NBA: c’è molto in gioco.

“Un paio di noi si sono già trovati in questa situazione, quindi sappiamo cosa c’è in gioco, sappiamo quanto sia importante per tutti. Lo sappiamo bene quando entriamo in campo”.

Tatum ha guidato Boston con 30 punti, nove rimbalzi e quattro assist, anche se ha realizzato un solo tiro nel quarto quarto, mentre Butler ha preso il sopravvento.

“Penso che sia stato solo il flusso del gioco, e come la partita stava andando”, ha detto Tatum.

“Ovviamente devo guardare i filmati e cose del genere, ma credo che stando in campo e con l’atmosfera della partita, stavo attirando molta attenzione”.

“Cercavo di trovare un mismatch, ovviamente, e quando lo trovavo, loro mandavano un doppio, così io trovavo l’uomo libero. Penso che sia stato solo un po’ come il flusso del gioco”.