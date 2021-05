NBA: Tatum stende i Nets, ok Atlanta con Gallinari

Si riaprono due serie playoff nella notte NBA. Boston vince gara 3 contro i Nets grazie a uno straordinario Jayson Tatum, che trascina i suoi con 50 punti. Harden ne fa 41 ma non basta. I Clippers si rialzano in gara 3 contro Dallas, a cui non bastano i 44 punti di Doncic.

Gallinari infallibile dall’arco, ne mette 4 su 4 e contribuisce alla vittoria di Atlanta contro i Knicks: la serie è ora sul 2-1 per gli Hawks.

ATLANTA HAWKS-NEW YORK KNICKS 105-94 (serie sul 2-1 per gli Hawks)

BOSTON CELTICS-BROOKLYN NETS 125-119 (serie sul 2-1 per i Nets)

DALLAS MAVERICKS-L.A. CLIPPERS 108-118 (serie sul 2-1 per i Mavericks)

OMNISPORT | 29-05-2021 08:36