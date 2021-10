Nba, Thompson escluso dai migliori di sempre: "Mancanza di rispetto"

23-10-2021 15:48

La lista Nba dei migliori 75 giocatori di sempre non poteva non far discutere. Ovviamente, qualche escluso eccellente che non l’ha presa bene ci sta, tra tutti Klay Thompson. Il giocatore degli Warriors, sui social, si è scatenato.

Notte insonna praticamente per Thompson dopo l’esclusione: “Mi sono svegliato e ancora non mi era passata, sono ancora infuriato per quella stupida lista del cavolo. Sarò ingenuo, ma dentro di me sono convinto di essere uno dei Top 75 di sempre”.

Il super tiratore degli Warriors, in un secondo messaggio, ha espresso ancor di più la sua amarezza: “Dannazione, non vedo l’ora di tornare in campo a giocare. Sono stanco di questa mancanza di rispetto nei miei confronti. Mi pare di capire che vincere per alcuni non sia l’unico obiettivo di questo gioco, mentre per me è così”. Il riferimento di Thompson è ai tre anelli vinti in carriera, mentre alcuni giocatori presenti nella lista non sono mai stati campioni Nba. Pieno appoggio dal suo compagno a Golden State Draymond Green: “Klay è uno dei migliori 50”.

