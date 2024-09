NBA, Towns a New York per Randle e DiVincenzo: i Knicks firmano la trade che prova a spezzare la maledizione

Nella notte arriva la “Blockbuster trade” tra i Minnesota Timberwolves e i Knicks: Towns sbarca nella grande mela, mentre a Minneapolis arrivano Donte DiVincenzo e Julius Randles

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Poche settimane all’inizio della stagione e arriva un trade che potrebbe cambiare in maniera decisa gli equilibri della NBA almeno per quanto riguarda la Eastern Conference. I Knicks non hanno alcuna intenzione di guardare il dominio dei Celtics proseguire indisturbato e decidono di andare all-in puntando sul talento (un po’ sregolato) di Karl-Anthony Towns.

New York-Minnesota: la trade

Le prime avvisaglie arrivano nel corso della notte quando qualcosa comincia a muoversi in un mercato NBA che sembrava ormai fermo da settimane. La stagione è ormai alle porte e sulla carta tutte le squadre erano fatte, eccetto qualche movimento minore. Invece cambia tutto con i New York Knicks che mandano a Minnesota: Julius Randle, Donte DiVincenzo e una prima scelta (via Detroit) per Karl Anthony Towns (nell’affare c’è anche il passaggio di DaQuan Jeffries a Charlotte per motivi di tipo salariale).

Minnesota dice addio a KAT

La scelta visto dal lato di Minnesota potrebbe anche risultare molto pensate con la franchigia di Minneapolis che di fatto mette la parole fine sull’esperimento del doppio centro. Dopo l’arrivo di Rudy Gobert, la coesistenza delle francese con KAT è sempre stata piuttosto complicata e non sono arrivati i risultati che ci si aspettava. Inoltre lo stesso Towns ha probabilmente sofferto il fatto che la franchigia di cui fino a un paio di stagioni fa era il giocatore simbolo, è finita di fatto nelle mani di Anthony Edwards. DiVincenzo è senza dubbio una buona acquisizione sia in difesa che come giocatore capace di spaziare il campo in attacco, Randle ha fatto i conti con tanti problemi fisici nell’ultima stagione, resta un “attaccante” di primo livello ma non sempre ha avuto la capacità di mettersi al servizio dei compagni di squadra. A Minnesota però avrà un’occasione importante per togliersi di dosso una brutta reputazione.

Brunson e Bridges accolgono KAT

I Knicks vogliono provare a spezzare la lunga maledizione che li vede mancare l’appuntamento con la vittoria più importante dal 1973. Tra le grandi franchigie della NBA, quella di New York è la storia più paradossale: una dei big market che manca da troppo tempo l’anello e che nel corso degli ultimi 20 anni non ci è andata nemmeno vicino. Ma ora la storia potrebbe cambiare e il merito è soprattutto di Jalen Brunson. Il play ex Dallas è diventato un uomo franchigia “old school”, in estate ha accettato un’estensione contrattuale con tanto di “sconto” per permettere ai Knicks di essere aggressivi sul mercato e così è stato. Insieme a JB, ci cono il suo inseparabile amico Josh Hart ma soprattutto ci sono Mikal Bridges (che con i due succitati ha giocato anche a Villanova) e ora Karl Anthony Towns che può portare una dimensione offensiva di altissimo livello.

Inutile nascondersi, New York e coach Thibodeau adesso devono essere considerati come una delle squadre favorite al titolo; ad est insieme ai Celtics campioni uscenti, a Milwaukee e a Philadelphia sono tra le squadre con maggiori possibilità di arrivare fino in fondo. La scelta dei Knicks è stata quella di provare a capitalizzare al massimo la “finestra” concessa dal contratto di Brunson. KAT è un’opzione rischiosa, talento incredibile ma non sempre in grado di metterlo in campo con continuità e giudizio. Toccherà alla leadership di Brunson riuscire a mettere Towns al servizio di una squadra che non si nasconde.

Derrick Rose: l’addio del più grande “what if”