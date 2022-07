NBA, ufficiale: Gallinari ai Boston Celtics

11-07-2022 10:04

Danilo Gallinari è un nuovo giocatore dei Boston Celtics. Continua la sua avventura in NBA e ora come spiega l’esperto di ESPN, Adrian Wojnarowski si tratta solo di formalità e manca solo la firma.

Gallinari è stato girato dai San Antonio Spurs, dove era finito solo per consentire il passaggio di Dejounte Murray ad Atlanta, ai Boston Celtics. Stando alle prime indiscrezioni avrebbe firmato un contratto biennale da 13.3 milioni di dollari con il club che è anche campione della Eastern Conference.

A confermarlo anche l’agente, Michael Tellem: l’accordo sarà totalmente garantito con una player-option per la seconda stagione.

L’azzurro guadagnerà molto di più in virtù del contratto precedentemente siglato con Atlanta e che gli Spurs hanno dovuto rispettare. Gallinari è reduce da una stagione NBA con

11.7 punti di media con il 38.1% dall’arco.

Per l’ex Olimpia Milano si tratta della 15esima stagione in NBA. I Boston sono anche la sesta squadra dove andrà a giocare dopo le stagioni con New York, Denver, LA Clippers, Oklahoma City e Atlanta.

Per il Gallo, questa sarà davvero la prima concreta occasione per far parte di una franchigia in lotta per il titolo.