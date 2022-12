NBA: Utah batte Washington, Fontecchio limitato

23-12-2022 08:03

Solo due le gare di regular season NBA disputate nella notte. Brillante successo di Utah che si impone su Washington: 120-112 il finale. Decisivo Beasley, autore di 25 punti. Purtroppo per Fontecchio, solo tre minuti in campo con zero punti a referto (0/2 da tre). I Jazz continuano a stupire, come conferma il loro attuale record (19-16).

Nell’altra partita della notte, bel successo di New Orleans ai danni di San Antonio (126-117). Protagonista assoluto dell’incontro, causa anche forzata assenza di Williamson, è stato McCollum che ha chiuso il match con ben 40 punti all’attivo. I Pelicans sono una squadra sempre più solida, come certifica il loro record (19-12).