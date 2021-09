NBA, Wayne Ellington: "L'età non conta"

Wayne Ellington tornerà dalla prossima stagione a vestire la maglia dei Los Angeles Lakers, che per altro, aveva già indossato nel 2014\15 in una versione decisamente minore rispetto a quella in cui si troverà in campo dal 19 ottobre prossimo.

Wayne Ellington gioca nella NBA dal 2009 e ha vestito le maglie di Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, Cleveland Cavs, Dallas Mavericks, LA Lakers, Brooklyn Nets, Miami Heat e New York KNicks, lo scorso anno ha giocato ai Detroit Pistons. In carriera ha il 38.2% al tiro da tre punti, nel 2021\22 ha viaggiato con il 42% ai Pistons.

Con Dwight Howard, Kent Bazemore, Trevor Ariza, Rajon Rondo e lo stesso Ellington la panchina degli LA Lakers sembrerà una rimpatriata di grandi ex.

LeBron James e compagni sono diventati dopo la free agency e gli acquisti di Russell Westbrook via trade, di Carmelo Anthony e dei sopracitati la squadra NBA con l’età media più alta, con 31.5. Caratteristica che sia Westbrook che LeBron James e Anthony hanno già adoperato come motivazione per smentire gli scettici. E da veterano, anche Wayne Ellington ha detto la sua.

“L’età non conta e non penso che sarà un problema. E’ solo un numero, abbiamo in squadra giocatori che sono in piena forma e che si muovono ancora bene e stanno giocando il miglior basket della loro carriera, per l’età. Abbiamo esperienza e leadership, e come LeBron ha detto, dobbiamo solo assicurarci di metterci la giusta energia ogni volta che scenderemo in campo“.

OMNISPORT | 09-09-2021 11:27