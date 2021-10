Nba, Zion: "Voglio essere un vincente, playoff in tv orribili"

Zion ha ribadito di voler rimanere a New Orleans: “Amo questa città, tutti quelli che mi conoscono lo sanno bene. Si adatta bene alla mia personalità: sono un ragazzo che tiene il basso profilo, perciò sto bene qui”, ha detto a SiriusXM Radio.

L’obiettivo è giocare i playoff: “Guardarli dalla tv è stata una sensazione orribile. Ogni volta che vedevo una partita mi dicevo: ‘Lì dovremmo esserci noi’. So che ci possiamo arrivare quest’anno e non succederà più di guardarli da fuori. Quando ho cominciato ad allenarmi ogni ripetizione l’ho presa sul personale. Come a dire: ‘Quest’anno nulla può impedirci di arrivare ai playoff’. Perciò farò tutto ciò che è in mio potere per riuscirci, dimostrando ai miei compagni che sono pronto a mettermi al lavoro”.

La stella dei Pelicans ha ambizioni alte: “Voglio essere conosciuto come un giocatore vincente, come uno che trascina gli altri alla vittoria. E poi la città se lo merita, ci sono grandi tifosi che aspettano solo un motivo per essere coinvolti al 100%. Voglio poter dire di aver fatto questo per la città di New Orleans”.

OMNISPORT | 03-10-2021 18:49