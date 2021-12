NBA: Zion Williamson out altre 4-6 settimane

17-12-2021 10:37

Non arrivano buone notizie per Zion Williamson che si è visto obbligato a sottoporsi a una nuova procedura medica per favorire la corretta guarigione della parte del piede destro operata in estate. Lo stesso infortunio si sta protraendo e ha generato problemi al giocatore dei New Orleans Pelicans nelle ultime settimane.

Le condizioni di Williamson, che tra l’altro, in questa stagione non è ancora sceso in campo, saranno rivalutate tra 4-6 settimane come annunciato dalla squadra in un comunicato.

Coach Willie Green ha parlato di “una situazione frustrante per tutti, e soprattutto per Zion e la sua famiglia. E’ qualcosa che dobbiamo affrontare tutti come organizzazione, non nego sia stata una situazione pesante“. In più, con un record di 9 vittorie e 21 sconfitte i New Orleans Pelicans sono penultimi nella Western Conference davanti ai solo Oklahoma City Thunder. La zona play-in è lontana soltanto 3 partite (i Sacramento Kings, decimi) e alla portata, e con Zion Williamson in campo i Pelicans avrebbero tutte le chance di qualificarsi ai playoffs per la prima volta dal 2018.

Il problema è che per ora Zion Williamson si vedrà costretto a saltare almeno tutto il mese di Gennaio e probabilmente febbraio, con la possibilità concreta che l’ex Duke possa non giocare per nulla in questa stagione.

