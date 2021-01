NBA,Kevin Durant attacca O’Neal e Barkley

Kevin Durant non le manda a dire.

Gli appassionati di NBA, sapranno che tra il giocatore dei Nets e Shaquille O’Neal e Barkley, attualmente commentatori per TNT non scorre assolutamente buon sangue. Durant sui social ha così attaccatto i due: prima in un post Instagram in cui erano riportate le parole di Barkley sui vaccini Covid ha scritto: “Non so perché chiedano ancora le opinioni di questo idiota”.

E poi su un video in cui O’Neal e Barkley criticavano Donovan Mitchell ci va giù pesante: “Quelle vecchie teste devono andare a godersi la pensione”.

OMNISPORT | 23-01-2021 12:32