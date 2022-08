Neroverde a vita: Berardi rinnova con il Sassuolo!

17-08-2022 20:40

In questa finestra di Mercato – così come in quelle precedenti – era stato accostato a diverse squadre. Alla Juventus che l’aveva considerato come alternativa a Di Maria, al Milan, un sondaggio del Napoli, si era parlato anche di estero… A 28 anni, infatti, per Domenico Berardi sembrava essere arrivata la maturità necessaria per andare in una Grande, ma gli interessamenti non sono sfociati in trattative vere e proprie.

Così, Mimmo si è rimboccato le maniche, prendendosi la numero 10 del Sassuolo e rilanciando ancora una volta la propria ambizione di crescita personale, di pari passo con quella del Club che ormai è diventato la sua famiglia: il Sassuolo. Dopo 10 anni in neroverde, la sua avventura emiliana non è ancora volta al termine.È arrivato infatti il rinnovo di contratto per il classe 1994 che ha firmato fino al 2027 con i neroverdi.

121 gol e 84 assist in 327 presenze: questi i numeri che rendono già una leggenda neroverde l’ala destra della Nazionale. Numeri destinati a diventare ancor più devastanti.

