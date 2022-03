Nervi tesi al PSG: Neymar accusa Donnarumma, sfiorata la rissa

10-03-2022 09:11

Il PSG proprio non si aspettava di uscire dalla Champions League agli ottavi di finale e, soprattutto, dopo aver dominato il Real Madrid a lungo. Poi, complice un errore di Gigio Donnarumma, tutto è andato per il verso storto.

PSG, nervosismo nello spogliatoio

Nervi tesi nello spogliatoio dei parigini. Come riportato da Marca, Gigio Donnarumma e Neymar sarebbero stati protagonisti di una furiosa lite. Solo l’intervento di alcuni compagni di squadra avrebbe evitato guai peggiori. Il brasiliano, autore di una prestazione opaca, avrebbe accusato il portiere, Campione d’Europa in carica, di aver commesso un grave errore nell’occasione del primo gol di Karim Benzema (quello che ha scatenato il Real Madrid e acceso il pubblico del Bernabeu). Un rimprovero che Gigio Donnarumma, già frustrato per quanto accaduto in campo, non avrebbe gradito. La situazione sarebbe degenerata con insulti reciproci e il necessario intervento dei compagni per calmare le acque.

PSG, pesanti critiche a Donnarumma

In Francia, Gigio Donnarumma è stato bollato come colpevole numero uno per la cocente eliminazione patita dal PSG al Bernabeu. L’Equipe non ci è andato morbido, rifilato un secco 2 come voto alla sua prestazione sul campo del Real Madrid. Anche gli altri media francesi hanno abbondantemente bocciato l’operato del portiere italiano, reo di aver rimesso in gioco un Real Madrid ormai alle corde e pronto a cadere a terra. Tuttavia, nonostante le pesantissime critiche, più o meno tutti i media francesi sottolineano il presunto fallo subito dallo stesso Gigio Donnarumma da parte di Karim Benzema che ha poi dato il via all’azione del momentaneo 1-1. E dire che, proprio nelle ultime settimane, Gigio Donnarumma, dopo tanta fatica, si era conquistato il posto da titolare al PSG ai danni di Keylor Navas.

PSG, il silenzio di Messi

Prima le vibranti proteste di Leonardo e Nasser Al-Khelaifi, con tanto di “spedizione” nello spogliatoio degli arbitri, poi la rissa sfiorata tra Gigio Donnarumma e Neymar e Lionel Messi? Il fuoriclasse argentino, uscito mestamente dal Bernabeu (campo in cui ha fatto meraviglie con la casacca del Barcellona), non ha proferito parola, restando in silenzio. Un silenzio che fa tanto rumore. Sbarcato a Parigi per trascinare, con la sua classe, il PSG alla vittoria della Champions League, la Pulce ha fallito miseramente. Poco brillante in Ligue 1, ha deluso ampiamente anche nella competizione che più lo motivava. Oltre al rigore sbagliato all’andata, pesa la poca leadership mostrata nel momento di massimo sforzo dei blancos. La sensazione è che l’ex stella del Barcellona non si sia ambientato a Parigi.

