Nesta: "Maldini ha puntato sui giovani e ha vinto"

08-01-2023 19:26

L’ex difensore del Milan Alessandro Nesta ha elogiato Paolo Maldini per il lavoro svolto come dirigente dei rossoneri: “Il Milan ha dovuto cambiare pelle in questi anni. Il difficile è che prima si spendevano 80-100 milioni per un giocatore, oggi devi andare a cercare il giovane”, sono le parole al canale Youtube della Lega Serie A.

“Ho amici che lavorano lì come Paolo Maldini, che dopo tanti anni ha ‘ritirato fuori’ il Milan e l’ha portato a vincere. Questo cambio non era così scontato e neanche così semplice per la storia del Milan, perché non l’hanno mai fatto e perciò è stato molto interessante seguirlo”.