Netlifx e Grand Theft Auto, arriva la collaborazione?

29-11-2023 23:27

Netflix sta facendo passi significativi nel mondo dei videogiochi, e a dicembre offrirà Grand Theft Auto gratuitamente. Confermando le speculazioni già emerse lo scorso ottobre, “Grand Theft Auto: The Trilogy–The Definitive Edition” arriverà su Netflix il 14 dicembre.

I Titoli nel Pacchetto “GTA: The Trilogy”

A partire dal 29 novembre, i fan possono pre-registrarsi per giocare a “Grand Theft Auto: The Trilogy–The Definitive Edition,” che include le versioni ottimizzate per dispositivi mobili di “Grand Theft Auto III,” “Grand Theft Auto: Vice City,” e “Grand Theft Auto: San Andreas.”

Breve Riassunto di Ciascun Titolo in “GTA: The Trilogy”

GTA III: Uscito nel 2001, il gioco ricco d’azione segue il protagonista Claude, tradito durante una rapina e successivamente arrestato dalla polizia. Cercando vendetta contro coloro che lo hanno ingannato, il gioco si svolge nella città immaginaria di Liberty City, dove il protagonista interagisce con vari personaggi, completa missioni criminali e costruisce un impero.

Uscito nel 2001, il gioco ricco d’azione segue il protagonista Claude, tradito durante una rapina e successivamente arrestato dalla polizia. Cercando vendetta contro coloro che lo hanno ingannato, il gioco si svolge nella città immaginaria di Liberty City, dove il protagonista interagisce con vari personaggi, completa missioni criminali e costruisce un impero. GTA Vice City: Ambientato nella città immaginaria di Vice City nei primi anni ’80, il gioco ha come protagonista Tommy Vercetti, rilasciato dal carcere dopo una rapina fallita. Inviato a Vice City per recuperare soldi persi, Tommy si trova invischiato in intrighi criminali e rivalità, cercando di costruire il suo impero criminale.

Ambientato nella città immaginaria di Vice City nei primi anni ’80, il gioco ha come protagonista Tommy Vercetti, rilasciato dal carcere dopo una rapina fallita. Inviato a Vice City per recuperare soldi persi, Tommy si trova invischiato in intrighi criminali e rivalità, cercando di costruire il suo impero criminale. GTA San Andreas: Seguendo la storia di Carl “CJ” Johnson, ex membro della gang Grove Street Families, il gioco esplora gli sforzi di CJ nel ricostruire la reputazione della sua gang e difendere la sua famiglia a Los Santos. La narrazione approfondisce intrighi politici, lotte tra gang rivali e complotti mentre CJ cerca di portare ordine e prosperità a Grove Street.

Il Futuro Videoludico di Netflix

“Grand Theft Auto: The Trilogy–The Definitive Edition” si unirà a un crescente catalogo di oltre 80 giochi per dispositivi mobili, spaziando tra vari generi e aggiungendo valore a tutti gli abbonamenti Netflix senza pubblicità, acquisti in-app o costi aggiuntivi.

Nelle ultime settimane, Netflix ha segnalato un’impostazione più aggressiva nel settore dei videogiochi, utilizzando gli studi acquisiti negli ultimi due anni per creare titoli basati su film e programmi TV popolari. L’aggiunta di un titolo di peso come GTA fa ben sperare per il futuro videoludico di Netflix, in linea con i piani della piattaforma di rilasciare fino a 40 titoli nel 2023, con 16 giochi sviluppati internamente e 70 grazie a partner esterni.