Nets, Harden non chiede la cessione: può saltare l'approdo ai Sixers

10-02-2022 16:00

In piena crisi, con una striscia aperta di nove sconfitte consecutive, i Brooklyn Nets devono convivere anche con l’insofferenza sempre meno latente di James Harden.

Il “Barba” sembra arrivato al capolinea della propria esperienza a New York, dove era approdato nel gennaio 2021 con molte ambizioni proveniente dai Rockets.

Tra i tanti infortuni e la difficoltà di mettere insieme le stelle del roster di coach Nash le cose sono andate male e ora Harden sembra aspirare alla cessione nelle ultime ore della sessione di trade in corso.

Come svelato da ‘Espn’, tuttavia, il giocatore, che aspira al trasferimento ai Philadelphia 76ers, in un possibile scambio con Ben Simmons, non ha intenzione di chiedere formalmente la cessione, limitandosi ad aspettare gli eventi, per non rischiare di venire giudicato negativamente dal pubblico poco più di un anno dopo aver fatto lo stesso per lasciare Houston.

AI Nets, dal canto proprio, non dispiacerebbe tenere il giocatore in rosa in un’annata che può ancora essere riaggiustata.

OMNISPORT