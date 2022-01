Nets, l’attesa è finita: Kyrie Irving debutterà mercoledì

03-01-2022 17:38

Finalmente, dopo 35 gare di regular season, la telenovela Kyrie Irving è prossima a terminare. Dopo le polemiche e i dibattiti sorti dalla sua decisione di non vaccinarsi e dalla scelta dei Nets di tenerlo fuori squadra, l’ex Celtics e Cavs è pronto a far parlare il campo.

Come riportato da Shams Charania infatti, il classe 1992 dovrebbe scendere in campo mercoledì ad Indianapolis nella sfida esterna che vedrà Brooklyn opposta ai Pacers.

Per Irving sarà l’occasione per fare ciò che gli riesce meglio (entusiasmare sul parquet) e mettersi definitivamente alle spalle un periodo piuttosto agitato che l’ha visto al centro di un vero e proprio caso.

Impossibilitato a giocare le care casalinghe per le disposizioni dello stato di New York e messo inizialmente fuori squadra dalla dirigenza dei Nets, il giocatore è stato reintegrato nel roster di Steve Nash circa un mese fa finendo però subito nel protocollo Covid-19.

Uscitone dopo una serie di tamponi negativi, Irving finalmente ha potuto mettere nel mirino il debutto in una stagione che, finché non cambieranno le leggi attualmente in vigore, lo vedrà protagonista solamente nelle gare in trasferta (negli stati ovviamente in cui ai non vaccinati è consentito scendere in campo).

OMNISPORT