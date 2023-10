Neymar e la maledizione degli infortuni: l’Al Hilal può chiedere alla Fifa risarcimento super

Stagione finita per Neymar dopo il grave infortunio riportato durante la sfida tra Brasile e Uruguay: "Per me è il momento peggiore". Risarcimento in vista per l'Al Hilal

19-10-2023 15:56

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Stagione finita per Neymar, vittima dell’ennesimo grave infortunio della sua carriera. È successo nel corso della sfida per le qualificazioni Mondiali che il suo Brasile ha perso con l’Uruguay 2-0: l’attaccante dell’Al-Hilal sarà fermo ai box per diversi mesi. Intanto il club arabo potrà chiedere un maxi risarcimento alla Fifa dopo che la sua stella è finita ko.

Neymar talento di cristallo: che cosa è successo

Il 31enne ex Paris Saint-Germain si è infortunato durante il match tra Brasile e Uruguay, valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. La disperazione di Neymar aveva lasciato intendere che fosse successo qualcosa di grave. Ma, purtroppo per lui, la realtà si è rivelata anche peggio delle previsioni: l’asso brasiliano ha infatti riportato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro. Il giocatore sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico, poi inizierà un lungo programma di riabilitazione: la sua stagione è finita qui, perché il rientro è previsto tra almeno otto mesi.

Al-Hilal, flop Neymar: potrà chiedere un maxi risarcimento

Finora Neymar s’era visto soltanto tre volte nella Saudi Pro League (da quest’anno i big match sono trasmessi da La7), dispensando assist ma non riuscendo a trovare la via del gol. Per il suo cartellino l’Al-Hilal ha staccato un assegno da 90 milioni di euro al Paris Saint-Germain, garantendo al calciatore un mega ingaggio da 80 milioni a stagione per due anni. Del resto, O Ney sarebbe dovuto essere l’uomo copertina del campionato insieme a Cristiano Ronaldo. Il club, però, potrà ora chiedere un maxi risarcimento alla Fifa per l’infortunio del suo giocatore. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, “la Fifa copre un massimo di un anno di infortunio, con sussidi fino a 7,5 milioni di euro per infortuni della durata di un anno”. Si stima che l’Al-Hilal possa ricevere poco meno di un milione di euro.

Neymar e la maledizione infortuni: le parole del brasiliano

Infortunio numero trenta per Neymar, che solo da poco si era ripreso da uno stop di sei mesi a causa di problemi ai legamenti della caviglia destra. Il sudamericano si è sfogato sui social: “È un momento molto triste, il peggiore – ha scritto -. So di essere forte, ma questa volta necessito del supporto della mia gente. Non è facile affrontare un infortunio e un’operazione, immaginando di dover riprendere tutto dopo quattro mesi di recupero. Ho fede, forse troppa”. E intanto problemi anche per Danilo, lo juventino compagno di squadra di Neymar nella Selecao: ecco che gli è successo.