Mondiali: Brasile sotto choc, ko con l’Uruguay e brutto infortunio a Neymar, Messi trascina l’Argentina

L'Argentina continua a viaggiare a punteggio pieno dopo 4 gare. Grazie alla doppietta di Messi l'albiceleste regola il Perù. Neymar infortunato

18-10-2023 10:04

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

L’Argentina campione in carica non sbaglia un colpo. Nelle qualificazioni Conmebol per il Mondiali del 2026 l’Albiceleste prosegue la sua marcia spedita anche contro il Perù. Come al solito Leo Messi grande protagonista, nonché autore di una doppietta. Più attardate le inseguitrici, a partire dal Brasile che è stato sconfitto nel big match contro l’Uruguay del Loco Bielsa. Per la Selecao le brutte notizie non si fermano al risultato, perché l’infortunio subito a Neymar sembra piuttosto grave.

Nel segno della Pulce: Argentina a punteggio pieno

Cominciamo proprio dall’Argentina e da un Lionel Messi che neppure avrebbe dovuto giocare. Out con la Bolivia, panchina contro il Paraguay per la Pulce doveva configurarsi una nuova giornata di riposo ed invece il sette volte Pallone d’Oro è stato richiamato in servizio.

Due le reti segnate dal fuoriclasse sudamericano al Perù e potevano essere anche di più. Entusiasta il capitano dell’Albiceleste a fine gara: “Questa squadra è vicina al miglior Barcellona della storia“. Soltanto 12 i minuti concessi a Lautaro. Argentina saldamente al comando della classifica, con 12 punti e +5 sulle inseguitrici.

Bielsa domina il Brasile e lo aggancia in classifica

La partita del Brasile si può sintetizzare nella traversa colpita dopo 42′ di gioco da Rodrygo. Questa è stata l’unica opportunità di una Selecao di fatto dominata dall’Uruguay che al contrario gioca e si diverte in pieno stile Bielsa.

Di Darwin Núñez e Nicolas De La Cruz le reti della Celeste che con questi tre punti riescono ad agganciare proprio i verdeoro al secondo posto della graduatoria con 7 lunghezze. L’ulteriore nota stonata per la squadra guidata da Fernando Diniz è il grave infortunio accorso a Neymar. Si rischia uno stop lunghissimo per l’ex Psg.

Gli altri risultati di giornata

Ecuador e Colombia si accontentano di uno scialbo 0-0 nel quale l’aspetto da evidenziare è l’esordio del gioiellino classe 2007 Kendry Paez, che dal primo luglio 2025 sarà un giocatore del Chelsea. Yeferson Soteldo, invece, dà una grossa mano al suo Venezuela che strapazza il Cile con un perentorio 3-0.

Il centrocampista del Santos segna il primo gol e poi fornisce gli assist per quelli di Rondon e Machis. Impalpabile Sanchez. Primo successo nel cammino di qualificazione per il Paraguay: lo firma il torinista Sanabria nell’1-0 rifilato da la Albirroja alla Bolivia.

La classifica dopo 4 giornate

Argentina 12

Uruguay 7

Brasile 7

Venezuela 7

Colombia 6

Ecuador 4 (penalizzato di 3 punti)

Paraguay 4

Cile 4

Perù 1

Bolivia 0