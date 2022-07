NFL, Adrian Peterson e Le'Veon Bell saliranno sul ring alla fine di luglio

02-07-2022 16:25

Adrian Peterson e Le’Veon Bell cambieranno le protezioni e i caschi con guantoni e pantaloncini dopo aver accettato di incontrarsi in un incontro di boxe alla fine del mese.

I running back veterani si affronteranno nel quadrato della Crypto.com Arena di Los Angeles il 30 luglio.

Bell, tre volte Pro Bowler, ha dato l’annuncio sui social media.

“È ufficiale, non c’è bisogno di dire altro, andiamo”, ha scritto Bell, 30 anni, su Twitter, accompagnato da un poster che promuove l’incontro.

Peterson non si è ufficialmente ritirato dalla NFL, ma ha fatto solo quattro apparizioni per i Tennessee Titans e i Seattle Seahawks nella stagione 2021.

Il 37enne è diventato una star durante i 10 anni trascorsi con i Minnesota Vikings ed è stato nominato MVP nel 2012, stagione in cui è diventato il settimo giocatore a correre per 2.000 yard in una stagione.

Peterson è al quinto posto nella classifica delle yard corse in carriera della NFL con 14.918 ed è stato sette volte Pro Bowler.

Come Peterson, Bell non ha appeso ufficialmente i tacchetti al chiodo, ma ha faticato a trovare una sistemazione definitiva dopo aver lasciato i Pittsburgh Steelers nel 2018. Nella scorsa stagione ha collezionato otto presenze con i Baltimore Ravens e i Tampa Bay Buccaneers.

ESPN ha riferito che l’incontro si svolgerà nell’undercard di Social Gloves 2, un evento promosso dalla star di YouTube Austin McBroom.