NFL, Drew Brees si ritira a 42 anni: la nota toccante

“Dopo 15 anni con i Saints, e 20 in NFL, nostro papà si ritira. Così potrà trascorrere più tempo con noi”: con un video sui social i figli di Drew Brees, tre maschi e una femmina, hanno annunciato il ritiro di una delle leggende del massimo campionato di football americano.

Il quarterback che ha lanciato più yards nella storia della NFL, 80.358, 571 touchdown lanciati in carriera (secondo solo a Tom Brady), si è accommiatato dai fans con una nota toccante, attesa ormai da tempo: “Dopo 20 anni da giocatore, 15 da Saint, è arrivato il tempo di ritirarmi. Ogni giorno ho messo corpo e anima nell’essere il vostro quarterback. Sino alla fine ho dato tutto quel che avevo per questa organizzazione, per la mia squadra, per la città di New Orleans”.

“Abbiamo condiviso momenti incredibili, che ci resteranno nella testa e nel cuore per sempre. Mi avete dato forza, ispirato, fornito memorie per la vita… Mi ritiro dal football, ma non da New Orleans. Questo non è un arrivederci, ma un nuovo inizio”.

OMNISPORT | 15-03-2021 09:55