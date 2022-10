NFL, il Monday Night fa felici i Los Angeles Chargers

18-10-2022 08:48

Monday Night NFL spettacolare al Sofi Stadium di Los Angeles. I Chargers, padroni di casa, sono riusciti ad aggiudicarsi il match con i Broncos al termine di un match tiratissimo. La vittoria è stata sancita da un field goal, nel supplementare, di Hopkins. La partita si è conclusa sul punteggio finale di 19 a 16 a favore dei Chargers.

Non una grande prova per Herbert. Il QB dei Chargers ha lanciato per 238 yards complessive (37/58) ma non ha trovato nessun TD Pass, anzi è stato intercettato anche in una occasione. Comunque, grazie a questa vittoria, il record stagionale dei Chargers si fa sempre più interessante. Ora sono quattro le vittorie, a fronte di due sconfitte. Terza sconfitta esterna per i Broncos (2-4 il record della franchigia di Denver).