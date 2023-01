NFL, il salary cap aumenta ancora: è record

La cifra che ogni franchigia potrà spendere nel 2023 sarà di ben 224,8 milioni di dollari.

31-01-2023 09:14

L’NFL non conosce la parola crisi. Il prossimo 12 febbraio ci sarà il Super Bowl, con la sfida tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, che concluderà la stagione 2022, l’ennesima con profitti super.

Come riportato da ESPN, la massima lega di football americano al mondo ha deciso di dare ancor più possibilità di spesa alle varie franchigie NFL. Per la stagione 2023, ogni società NFL potrà spendere sino a 224,8 milioni di dollari. Questo il nuovo tetto salariale per la prossima stagione, il più alto della storia NFL (aumento di circa il 16% rispetto al 2022). Numeri alla mano, i Chicago Bears sono la franchigia NFL con più spazio nel proprio salary cap e, quindi, più libera di fare affari durante la post season.