NFL, morto OJ Simpson a 76 anni: la controversa stella del football e del cinema era malato di cancro

Addio a OJ Simpson, ex stella della NFL e del mondo del cinema, era da tempo malato di cancro: “The Juice” è diventato famigerato anche per un caso di omicidio in cui è stato assolto

Pubblicato: 11-04-2024 17:34