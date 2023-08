NFL, muore Alex Collins: il 28enne ex Seattle è rimasto coinvolto in un incidente con la moto

La NFL piange la scomparsa di Alex Collins, il 28enne running back che ha giocato con Seattle e Baltimora, è morto in un incidente stradale a Lauderdale Lakes, in Florida

15-08-2023 09:44

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Alex Collins è scomparso all’età di 28 anni. La NFL piange la scomparsa del giocatore rimasto coinvolto in un incidente stradale a Lauderdale Lakes in Florida. L’ex running back era a bordo della sua moto, una Suzuki GSX-R600K al momento dell’incidente con un SUV.

Collins, l’annuncio della morte del 28enne

A comunicare la notizia della scomparsa di Alex Collins è stata la sua famiglia attraverso un comunicato pubblicato anche dai Seattle Seahawks, la franchigia con cui aveva cominciato la sua avventura nel football professionistico.

E’ con grande dolore che annunciamo la scomparsa del nostro amato Alex Collins – si legge nel comunicato – Alex era amato dalla sua famiglia e dai suoi amici così come dai fan in tutto il mondo. Chiunque l’abbia conosciuto può testimoniare la sua motivazione, la sua determinazione e la sua grande personalità. Vi chiediamo una pregierà per la sua famiglia in questo momento difficile e la privacy per superare questo momento di lutto.

Alex Collins: la dinamica dell’incidente

L’incidente che ha portato alla morte di Alex Collins è avvenuto domenica sera in Florida, la polizia locale ha rivelato alcuni dettagli riguardo la dinamica dell’incidente le cui cause sono ancora oggetto di indagine. Secondo gli investigatori Collins stava viaggiando sulla sua motocicletta Suzuki quando si è scontrato con un SUV che stava svoltando e che ha colpito nella parte posteriore. Il giocatore è stato pronunciato morto sulla scena dell’incidente e a nulla sono serviti i primi soccorsi.

Collins: l’ingresso in NFL ne 2016

Dopo una carriera giovanile alla South Plantation High School in Florida dove ha praticato football, basket, lacrosse ed atletica. Collins ha decido di proseguire la sua carriera solo nella palla ovale accettando la proposta dell’università di Arkansas. Dopo tre anni di college ha deciso di dichiararsi per il draft NFL con i Seattle Seahawks che hanno deciso di sceglierlo al quinto giro con la 171esima chiamata.

Dopo la prima stagione, Collins ha firmato con i Baltimore Ravens con cui ha giocato per due stagioni prima di essere rilasciato nel marzo del 2019 per problemi extracampo tra cui un arresto dopo un incidente automobilistico. Nel 2020 il ritorno a Seattle dove ha giocato per altre due stagioni. Nell’ultimo anno il giocatore era rimasto fuori dalla lega in attesa di una nuova opportunità.